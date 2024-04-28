В Україні заблокували понад 2,5 тисячі сайтів з азартними іграми

За рекомендаціями правоохоронців, в Україні заблокували понад 2,5 тисячі вебсайтів, які забезпечували проведення азартних ігор і на яких розміщували ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Станом на квітень 2024 року правоохоронці розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Про підозру повідомили 21 людині. До суду скерували обвинувальні акти проти 72 людей, зокрема сім щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році зареєстрували 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомили 74 людям. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 людей. Вилучили понад 7 000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, провели близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Правоохоронцям вдалося припинити роботу десяти казино. До суду скерували десять обвинувальних актів щодо 42 членів злочинних угруповань.

Також відкриті провадження щодо низки великих компаній, причетних до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Зокрема триває розслідування щодо легалізації 4,8 мільярда гривень прибутку з незаконних азартних ігор онлайн.

Крім того, триває досудове розслідування щодо підсанкційної компанії, яка, перебуваючи під контролем структур і громадян рф, організувала й проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.