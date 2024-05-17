Кабмін ухвалив нові обмеження для азартних ігор

Кабінет міністрів України ухвалив додаткове регулювання для грального бізнесу, зокрема заборонив використовувати в рекламі азартних ігор військову символіку, а також зобовʼязав організаторів запровадити ліміти коштів і часу для гравців.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Додаткове регулювання Кабмін ухвалив на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», уведеного в дію Указом президента України № 234.

Обмеження запроваджують до набрання чинності Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів задля боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Рішення Кабміну передбачає обмеження реклами азартних ігор, торговельних марок і будь-яких інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних сил України й інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Крім того, уряд заборонив організаторам азартних ігор в інтернеті реєструвати кілька клієнтських рахунків для одного гравця.

Також Кабмін зобовʼязав організаторів азартних ігор в інтернеті запровадити обовʼязкові перерви для кожного гравця.

Крім того, організатори азартних ігор онлайн повинні будуть вимагати від гравців після реєстрації або до моменту прийняття ставки встановити ліміт коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), і встановити йому обраний ліміт. Змінювати ліміт можна буде не частіше ніж раз на місяць.

Також гравців зобовʼяжуть встановлювати для себе ліміт часу безперервної участі в азартній грі протягом доби i ліміт ігрового часу протягом тижня.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в Інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.