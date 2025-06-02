В Україні запрацювало держагентство «ПлейСіті». Воно регулюватиме азартні ігри

В Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті». Його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

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Керівником «ПлейСіті» став Геннадій Новіков — до цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Першочергово «ПлейСіті» має цифровізувати процес видачі ліцензій. У державі хочуть, щоб рішення про ліцензії ухвалювала електронна система за чіткими критеріями, визначеними законом — це унеможливить людський фактор і створить єдині правила для всіх учасників ринку.

Крім того, «ПлейСіті» має запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу. Ринок лотерейного бізнесу хочуть перезапустити — нині він працює без ліцензій, а отже не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою. Сайти та застосунки нелегальних казино блокуватимуть, а також перезапустять реєстр осіб, яким обмежили участь в азартних іграх.

«У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та матиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор», — кажуть у Мінцифри.

Також в агентстві планують перезапустити реєстр лудоманів та зробити подання заявки максимально зручним для людей. А ще — викорінити з ринку казино російського походження через санкції та анулювання ліцензій.

У Мінцифри зазначили, що державний бюджет щороку втрачає до 10 мільярдів гривень податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Тож детінізація цієї сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на потреби Сил оборони.

До того ж прозорі правила гри на ринку допоможуть зробити Україну привабливою юрисдикцією для міжнародних компаній, а це також принесе значні інвестиції в державний бюджет, додали в міністерстві.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.