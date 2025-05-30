Трамп: Китай порушив угоду про торгівлю зі США

Китай «повністю порушив» угоду про торгівлю із США, яку країни уклали 14 травня, — вона, зокрема, взаємно послаблювала мита.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп.

За його словами, Китай опинився в «серйозній економічній небезпеці», після того як США ввели на їхні товари мита у 145%.

Президент США заявив, що уклав з країною угоду, щоб «врятувати» її від того, що, на його думку, «мало бути дуже поганою ситуацією». Саме завдяки цій угоді, як каже Трамп, усе швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайного режиму роботи.

«Погані новини полягають у тому, що Китай, можливо, не дивно для декого, **ПОВНІСТЮ ПОРУШИВ СВОЮ УГОДУ З НАМИ. Ось вам і «добрий хлопець», — написав Трамп.

Китайська сторона поки що не зреагувала на ці звинувачення американського президента. Водночас Трамп не сказав нічого про подальші кроки США у цій справі.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн

Трамп запровадив «взаємні мита» проти десятків іноземних країн

. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84 до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

Міжнародний торговий суд США визнав незаконними та заблокував більшість глобальних мит, які запровадив Трамп. Проте того ж дня Федеральний апеляційний суд США скасував це рішення. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд США.