Суд США заблокував деякі глобальні мита Трампа. Ось як відреагували фондові ринки

Світові фінансові ринки позитивно відреагували на рішення суду США, який заблокував більшість глобальних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Тож зранку 29 травня ф’ючерси на акції США зросли, а ціни на нафту піднялися більш ніж на 1 долар.

Про це пише The Washington Post.

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Ф’ючерси на індекс S&P 500 піднялися на 1,5%, а на індекс Dow Jones Industrial Average — на 1,2%.

У ранковій торгівлі в Європі індекс DAX у Німеччині піднявся на 0,5%, а індекс CAC 40 у Парижі зріс на 0,9%. Водночас індекс FTSE у Великій Британії залишився майже без змін — на рівні 8 722,63.

В Японії індекс Nikkei 225 підскочив на 1,9%. Країна закликає Трампа скасувати мита на імпорт з Японії, а також припинити застосування 25% мит на сталь, алюміній та автомобілі. Рішення американського суду також спричинило різке зростання долара щодо японської єни — зранку 29 травня курс становив 145,40 єни за долар, порівняно з 144,87 єни пізно ввечері 28 травня.

На інших ринках Азії індекс Hang Seng у Гонконгу додав 1,3%, а Shanghai Composite піднявся на 0,7%. Індекс S&P / ASX 200 в Австралії зріс на 0,2%.

У Південній Кореї, яка, як і Японія, значною мірою залежить від експорту до США, індекс Kospi виріс на 1,9%. Підтримку акціям також надало рішення Банку Кореї знизити ключову процентну ставку з 2,75% до 2,5% для пом’якшення тиску на економіку.

Індекс фондової біржі Taiex на Тайвані знизився на 0,1%, а індекс Sensex в Індії втратив 0,2%.

Базова марка нафти в США зросла на $1,06 — до $62,9 за барель. А вартість нафти марки Brent додала $1 — до $65,32 за барель. Курс євро знизився до $1,1280 з $1,1292.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що знизять взаємні мита на 90 днів, починаючи з 14 травня. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.