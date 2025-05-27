Білий дім не вірить розслідуванню Пентагону про «витік надсекретного документа» стосовно Панамського каналу

У Білому домі більше не довіряють розслідуванню Пентагону про «витік надсекретного документа» стосовно варіантів повернення контролю США над Панамським каналом. Все тому, що адвокат очільника Міністра оборони США Піта Гегсета Тім Парлатор почав суперечити своїм же словам.

Про це пише The Guardian з посиланням на чотирьох людей, які знайомі із цим питанням.

У квітні Гегсет звільнив трьох старших радників — Дена Колдвелла, Коліна Керролла та Даріна Селніка — і звинуватив їх у витоку інформації. У відповідь вони заявили, що стали жертвами наклепу, хоча раніше довго працювали з ним разом.

Особистий адвокат Гегсета Тім Парлатор заявив, що є докази їхньої причетності до витоку інформації — їх прослуховувало Агентство національної безпеки (NSA). Таке пояснення стурбувало — прослуховування, імовірно, було незаконним і могло б стати ще більшим скандалом, ніж сам витік інформації. Згодом радники Трампа сказали, що це неправда, а Парлатор, який контролює розслідування, надавав їм сумнівну інформацію.

Потім адвокат очільника Міністра оборони США заперечив, що робив такі заяви, і стверджував, що отримав цю інформацію від інших джерел у Пентагоні. Після цього в Білому домі радники Дональда Трампа почали сумніватися в достовірності розслідування.

Один радник Трампа нещодавно сказав Гегсету, що, на його думку, будь-хто зі звільнених помічників не розкрив жодної інформації. Він припустив, що розслідування могли використати просто як привід, щоб звільнити помічників, які причетні до конфліктів з першим керівником апарату Гегсета — Джо Каспером, якого також звільнили у квітні.

The Guardian пише, що ця ситуація додає Гегсету проблем перед слуханнями в Сенаті, які відбудуться наступного місяця. Вся його команда зараз у напрузі через розслідування витоку, яке триває майже місяць, але досі немає ні нових доказів, ні офіційного звернення до ФБР.

У результаті Гегсет залишився без начальника апарату та його заступника. Зараз йому допомагають шість старших радників, які разом керують його офісом. Хоча колишній молодший помічник Хегсета — Рікі Бурія — фактично виконує обов’язки керівника, Білий дім не дозволив офіційно призначити його на цю посаду. Причина — недостатній досвід і участь у внутрішніх конфліктах у команді.

У Пентагоні не коментують ситуацію. А в Білому домі лише заявили, що президент Трамп довіряє міністру оборони і впевнений, що керівництво міністерства поділяє його прагнення відновити боєздатну й ефективну армію.