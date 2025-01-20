«Золотий вік Америки починається». Інавгураційна промова Дональда Трампа

Дональд Трамп офіційно став президентом США. Своїм пріоритетом Трамп назвав будівництво нації, яка буде «гордою, процвітаючою і вільною».

«Бабель» коротко переказує, про що Трамп говорив у своїй інавгураційній промові.

У своїй промові президент США прямо не згадав про Україну. Але наголосив, що хоче залишитися в історії як «миротворець та обʼєднувач».

«Ми вимірюватимемо наш успіх не тільки перемогами в битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше — війнами, в які ми ніколи не вплутаємося. Моєю найгордішою спадщиною буде спадщина миротворця й обʼєднувача. Ось ким я хочу бути — миротворцем і обʼєднувачем», — сказав Трамп в інавгураційній промові.

Трамп пообіцяв оголосити режим надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою — аби зупинити потік «нелегальних мігрантів» і «депортувати мільйони злочинців». Картелі оголосять іноземними терористичними організаціями.

Крім того, Трамп пообіцяв оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці. Це буде програма посиленого буріння: «У нас є найбільші резерви нафти та газу і ми їх використаємо. Ми знизимо ціну. Ми експортуватимемо американські ресурси по всьому світу».

США використовуватимуть свої нафтові родовища для поповнення національних запасів і збільшення експорту. А ще вийдуть із Паризької кліматичної угоди — міжнародної ініціативи протидії глобальному потеплінню.

Серед планів Трампа — змінити назву Мексиканської затоки на «затоку Америки», а гору Деналі — на Мак-Кінлі, і повернути контроль над Панамським каналом.

Трамп пообіцяв покінчити з квотами на расову і гендерну інклюзивність:

«Існують тільки два гендери: чоловіки і жінки», - сказав він, а також пообіцяв, що тепер будуть враховуватися тільки особисті заслуги людини, а не колір її шкіри.

Також Трамп пообіцяв поновити на посаді військових, звільнених зі служби за відмову вакцинуватися.

Крім того, Трамп заявив, що прапор США майорітиме на Марсі. На це Ілон Маск усміхнувся. Головна місія Маска — зробити життя багатопланетним і колонізувати Марс.

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