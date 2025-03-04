Американська компанія BlackRock купить два ключові порти Панамського каналу. Трамп запевняв, що на них впливає Китай

Американська інвестиційна компанія BlackRock придбає два великі порти Панамського каналу в їхнього чинного власника з Гонконгу.

Про це пише Financial Times.

Угоду укладають після того, як президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про «китайський вплив» на Панамський канал. Усе через те, що дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал. Це робить водний шлях нібито вразливим до тиску з боку уряду КНР.

Інвестори кажуть, що порти продадуть консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment. Консорціум придбає 90% акцій дочірньої компанії CK Hutchison, що управляє двома портами в Панамі. З урахуванням міноритарних часток і погашення виданих холдингу акціонерних позик CK Hutchison може отримати в результаті угоди понад $19 мільярдів.

Крім того, угода включає 80% частки дочірніх компаній Hutchison, що управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких Велика Британія й Німеччина.