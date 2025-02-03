Держсекретар США висунув ультиматум щодо впливу Китаю на Панамський канал

Державний секретар США Марко Рубіо вимагає негайно зменшити вплив Китаю на Панамський канал — інакше Панама стикнеться з відповідними заходами адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський мовник PBS News.

Рубіо провів особисті переговори з президентом Панами Хосе Раулем Муліно. Лідер центральноамериканської країни сказав, що Рубіо не загрожував йому поверненням каналу або застосуванням сили, та схарактеризував діалог як позитивний.

За словами держсекретаря Сполучених Штатів, Трамп визначив, що присутність Китаю в районі каналу порушує договір, за яким Вашингтон передав водний шлях Панамі в 1999 році. Документ визначає постійний нейтралітет цієї території.

«Рубіо чітко дав зрозуміти, що такий статус-кво є неприйнятним і що за відсутності негайних змін Сполучені Штати будуть змушені вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за договором», — йдеться в повідомленні Державного департаменту.

Муліно визнав, що роль Пекіну в портах каналу непокоїть Вашингтон, однак підкреслив, що консорціум, який контролює ці порти, проходить аудит, і керівництво каналу надасть Рубіо більш детальне пояснення. Панама не поновлюватиме угоду з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях» після закінчення терміну її дії, додав лідер держави.

У статті Wall Street Journal Рубіо заявив, що портові споруди на обох кінцях каналу перебувають під управлінням китайської компанії. Це робить водний шлях вразливим до тиску з боку уряду КНР, переконаний посадовець.

Не виключено, що Панама готова до компромісу, за яким право керувати каналом відберуть у гонконгської компанії Hutchison Ports. Поки не зрозуміло, чи врахує Трамп передачу концесії американській або європейській компанії як виконання своїх вимог.