Новий держсекретар США Рубіо їде до Панами — після погроз Трампа відняти Панамський канал

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня поїде до Панами — це буде його перший офіційний візит на посаді. Він відвідає країну на тлі погроз президента Дональда Трампа повернути Панамський канал під контроль США.

Про це пишуть Politico і Bloomberg з посиланням на джерела серед американських дипломатів.

Крім Панами, Рубіо планує відвідати Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику і Домініканську Республіку. Але це поки попередні плани поїздки.

Представниця Державного департаменту США Теммі Брюс підтвердила загальний план поїздки. За її словами, Рубіо вирішив відвідати країни в Західній півкулі, тому що «це місце, де ми живемо».

«Ми не будемо продовжувати ігнорувати регіон, як це робили інші адміністрації. Взаємодія з нашими сусідами — життєво важливий елемент у розвʼязанні проблем міграції, ланцюжків поставок та економічного зростання», — сказала Брюс.

Джерела Politico кажуть, що Рубіо під час поїздки займеться питаннями нелегальної міграції та поверненням Панамського каналу під контроль США. А Bloomberg пише, що поїздка Рубіо покликана показати, що президент США Дональд Трамп прагне зупинити нелегальну міграцію, яка йде через ці країни.

Зазвичай державний секретар під час першого закордонного візиту відвідує геополітично важливих союзників США. Попередній глава Держдепу Ентоні Блінкен (2021—2025) під час першої поїздки поїхав до Японії, а Рекс Тіллерсон (2017—2018) — до Німеччини.