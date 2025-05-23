Премʼєр Угорщини звинуватив Україну в активізації шпигунської діяльності

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в його крані ведеться активна шпигунська діяльність. За його словами, кожна країна це робить, але «є нормальний рівень цього», натомість українська активність в цьому контексті «сильно зросла».
Слова угорського політика передає 24.hu.
Орбан наголосив, що українці проводять дезінформаційну кампанію, в межах якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими, «до чого ми, звичайно, не маємо жодного стосунку», сказав Орбан.
На думку угорського премʼєра, в Угорщині діє провоєнна, проукраїнська пропагандистська мережа, а опозиційні партії країни мають звʼязки з українськими спецслужбами.
За його словами, опозиційні партії цього не заперечували — Орбан нібито бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.
Що передувало
Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджували настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.
Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили в шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом». А 20 травня в Угорщині заявили, що виявили ще двох «українських шпигунів»
- Угорщина послідовно виступає проти військової допомоги Україні, її членства у ЄС і НАТО, а також за скасування санкцій стосовно Росії. У країні навіть збираються провести національні консультації про те, чи угорці підтримують вступ України до ЄС. Премʼєр-міністр Віктор Орбан публічно закликав громадян голосувати проти. Однак це голосування не матиме впливу на процес приєднання України до блоку.