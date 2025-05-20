В Угорщині заявили, що виявили ще двох «українських шпигунів»

Очільник парламентської фракції угорської партії влади «Фідес» Мате Кочиш заявив про виявлення двох «українських шпигунів».

Про це він сказав після засідання Комітету національної безпеки парламенту, передає угорське медіа Pesti Sracok.

Один з них — Роланд Цебер, якого Кочиш назвав «нелегальним співробітником української розвідки». Політик стверджує, що Цебер протягом тривалого часу активно вибудовував зв’язки з представниками угорської опозиції, зокрема зустрічався з кількома провідними політиками та високопосадовцями парламентських партій.

За словами Кочиша, Цебер раніше мав подвійне громадянство України та Угорщини, але відмовився від угорського громадянства у 2017 році. Він додав, що діяльність «шпигуна» була спрямована, перш за все, на зміну позиції Угорщини щодо України та російсько-української війни.

Другий так званий шпигун — Іштван Голло, який начебто під час своєї діяльності в Угорщині співпрацював з українською військовою розвідкою, «здійснюючи активну розвідувальну діяльність, спрямовану на вивчення угорської армії та енергетичної системи».

Він також начебто підтримував прямий контакт з колишнім високопоставленим керівником національного оборонного сектора Угорщини. З ним Голло, за словами Кочиша, вів обговорення щодо угорської військової промисловості та військових поставок Збройних сил Угорщини. Він робив усе це у звʼязку з потребами України в зброї та боєприпасах.

Що передувало

Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджували настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.

Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили в шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».