На виборах президента Румунії лідирує проєвропейський Нікушор Дан. Голоси ще рахують

У Румунії 18 травня відбувся другий тур виборів президента, у якому змагалися мер Бухаресту, проєвропейський центристський політик Нікушор Дан і ультраправий політик від опозиції Джордже Сіміон. Станом на 22:50 лідирує Нікушор Дан.

Виборча комісія публікує часткові офіційні результати виборів.

Наразі підрахували 94,43% протоколів — загалом у Дана 54,16%, тоді як у Сіміона 45,84%. Мер столиці має перевагу в Румунії, а Сіміон — за кордоном (там обробили 35,44% бюлетенів).

Нікушор Дан і Джордже Сіміон. Profimedia Images

«Вибори — це не про політиків, вибори — це про громади, і на сьогоднішніх виборах перемогла громада румунів, які хочуть глибоких змін у Румунії, які хочуть функціонування державних інституцій, громада, яка хоче зменшення корупції, процвітаючого економічного середовища для румунів, громада, яка хоче суспільства діалогу, а не ненависті», — виголосив Нікушор Дан одразу після публікації перших результатів екзит-полу.

Натомість Джордже Сіміон заявив, що він нібито вже здобув перемогу, але приписав її Келіну Джорджеску. Келін Джорджеску — це колишній проросійський кандидат у президенти Румунії. Конституційний суд Румунії скасував результати минулорічного першого туру президентських виборів. Джорджеску, як і Сіміон, виступав проти військової допомоги Україні.

«Я боротимуся за економіку, за виробництво в нашій країні та за те, щоб у центрі румунської держави була людина, яка працює, виробляє, сплачує податки та мита в нашій країні. Як президент, я цінуватиму сімʼю та підтримуватиму тих, хто хоче жити в країні та хоче будувати майбутнє для своїх дітей тут, у Румунії», — заявив Сіміон.

У соцмережах він також назвав себе президентом. Однак у X політик оголосив себе новим президентом Чаду — переплутав прапори.