Ультраправий кандидат у президенти Румунії закрив свій TikTok — попередні вибори скасували через агітацію в цій мережі

Ультраправий політик Джордже Сіміон, який балотується у президенти Румунії, закрив свій обліковий запис у TikTok у переддень виборів.

На це звернуло увагу румунське видання HotNews.

Зараз при спробі зайти на акаунт Сіміона платформа видає сповіщення, що акаунт не вдалось знайти.

На запит румунських журналістів представники платформи повідомили, що Сіміон сам закрив доступ до акаунту.

Сіміон згодом підтвердив, що це справді так. Він додав, що закриває також доступ до свого Facebook у зв’язку з «днем тиші». За його словами, упродовж наступної доби він буде комунікувати лише через офіційний обліковий запис в X.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів, а самого Джорджеску затримали.

5 травня в Румунії пройшов повторний перший тур виборів. Цього разу від ультраправих балотувався Джордже Сіміон, який набрав 40,96 % голосів виборців. Разом з ним у другий тур вийшов мер Бухаресту Нікушор Дан з 20,99% голосів.