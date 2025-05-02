У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва. Його підозрюють у розкраданні активів підприємства

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва – Олександра, якого разом з батьком підозрюють у розкраданні активів підприємства.



Про це повідомляє СБУ без імен фігурантів справи, проте з деталей зрозуміло, що мова саме про Богуслаєвих.

За даними слідства, фігуранти незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій державного підприємства, а згодом продали його за $650 млн. Богуслаєв-молодший допоміг батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Щоб провернути цю схему, тодішній керівник «Мотор Січі» організував інвентаризацію майна компанії і спеціально занизив реальну вартість її акцій. Спочатку він купив 65% цінних паперів за значно заниженою ціною, а більшу частину з них передав шістьом офшорним компаніям, власником яких є його син. Щоб «відбілити» ці активи, їх продали іноземним компаніям, а на виручені гроші купували елітну нерухомість у країнах Євросоюзу.

Під час міжнародного розслідування обшуки провели одночасно і в його віллі на узбережжі в Монако, і в домівках повʼязаних з ним людей у Запоріжжі.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину колишнього президента «Мотор Січі» про підозру в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Богуслаєв-старший, який уже перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з Росією, отримав нові підозри. Його дії додатково кваліфікували як привласнення майна через зловживання посадовим становищем, а також організацію відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що злочини були скоєні організованою групою та в особливо великих розмірах.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали Росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції.

Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів РФ. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін з Росією.