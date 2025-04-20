Речник Кремля Пєсков: Путін не давав команди продовжувати «великоднє перемир’я»

Російський лідер Володимир Путін не давав команди продовжувати «великоднє перемир’я» після 00:00 21 квітня.

Про це повідомило російське пропагандистське медіа ТАСС, посилаючись на речника лідера РФ Дмитра Пєскова.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що попри деяке зниження бойової активності 19—20 квітня армія РФ продовжує атакувати позиції Збройних сил.

«Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається», — каже Сибіга.

Він заявив, що дії Росії після опівночі 21 квітня та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Москви до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню.

«Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями», — переконаний очільник МЗС України.

Напередодні Володимир Зеленський казав, що якщо зараз Кремль готовий долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.

«Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й після закінчення великодньої доби 20 квітня надалі», — наголошував президент.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.

Уже 17 квітня українська делегація зустрілась з американцями в Парижі. За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Видання також писало, що США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди. Водночас Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії. Президент 17 квітня розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій.

Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Уже 19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, і вона ніколи їх не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти з життями людей».