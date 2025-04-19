Катастрофа рейсу МАУ PS752. Іран оскаржує рішення суду розглядати справу по суті

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН, щоб оскаржити рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ІСАО), яка погодилася розглядати по суті скаргу України, Канади, Швеції та Великої Британії на Тегеран через збиття літака МАУ у 2020 році.



Про це стало відомо з позову Ірану до Міжнародного суду ООН.

Іран каже, що не згоден із рішенням Ради ІСАО про те, що ця справа підпадає під її юрисдикцію. Він вважає, що Рада взагалі не мала права розглядати справу, бо Україна (і решта країн) подала скаргу, не провівши належних прямих перемовин з Тегераном, як того вимагає стаття 84 Чиказької конвенції, на яку країни посилалися у своєму позові.

У своїй заяві до Міжнародного суду Тегеран заявив, що його військові збили рейс PS752 «ненавмисно та через людську помилку».

Тегеран додав, що його військові перебували в «стані підвищеної бойової готовності [...] в очікуванні можливого нападу з боку військових сил США».

Що передувало

Позову Ірану до Міжнародного суду ООН передувало те, що 17 березня 2025 року Рада ICAO в Монреалі обговорила, чи має право розглядати спір, поданий країнами, чиї громадяни загинули в катастрофі рейсу PS752. Україна, Канада, Швеція та Велика Британія звинувачують Іран у порушенні Чиказької конвенції після того, як Іран збив літак 8 січня 2020 року.



Основна претензія Координаційної групи полягає в тому, що Іран порушив Чиказьку конвенцію, збивши літак рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 8 січня 2020 року. Іран намагався оскаржити юрисдикцію ICAO, щоб уникнути відповідальності, але Рада ICAO, після таємного голосування, вирішила, що має право розглядати цей спір.

Група визначила, що Іран порушив статтю 3 bis Чиказької конвенції, яка забороняє застосування зброї проти цивільних літаків у польоті, що є в межах повноважень ICAO. Тому справа переходить до стадії розгляду по суті.

Катастрофа МАУ

8 січня 2020 року в столиці Ірану пасажирський рейс МАУ PS752 після зльоту був збитий двома ракетами ППО. Загинули всі 176 людей на борту, зокрема 11 громадян України — двоє пасажирів і 9 членів екіпажу. Також загинули 82 громадянина Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, по 3 громадянина Німеччини та Великої Британії.



За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. У січні 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.

У квітні 2023 року суд Ірану оголосив вироки десятьом військовим за збиття літака, але Міжнародна координаційна група назвала суд «фіктивним».

4 липня Україна, Канада, Швеція та Британія подали проти Ірану позов до Міжнародного суду ООН. Іран назвав позов «політичним».

Іран відмовився визнати свою відповідальність і проігнорував претензії міжнародної групи.