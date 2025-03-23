Розмови Трампа із Зеленським і Путіним, обмін полоненими та нові переговори в Ер-Ріяді. Головне за тиждень

Упродовж тижня президент США Дональд Трамп провів розмови з президентом України Володимиром Зеленським і Путіним, до України повернулись майже 200 полонених військових, ЄС і Німеччина схвалили нову допомогу Україні, а Павла Вовка звільнили з посади судді ОАСК.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Трамп провів телефонні розмови із Зеленським і Путіним

18 березня президент США Дональд Трамп поговорив з Путіним. Під час розмови обговорили ідею про взаємну відмову України та РФ від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Путін «позитивно відгукнувся» на пропозицію і «віддав відповідне розпорядження військовим», стверджували в Кремлі.

Політики домовились розпочати переговори для додаткового опрацювання деталей реалізації ініціативи, що стосується безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря.

19 березня Трамп провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Значна частина розмови ґрунтувалася на розмові з Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії та України. Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, повʼязані зі втіленням і розширенням часткового припинення вогню.

В Україну з полону повернули майже 200 військових

У межах нового обміну Україна повернула 175 військових .Ще 22 захисники повернулися додому завдяки заходам поза обмінами. Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни.

Україна звільнила з полону солдатів, сержантів та офіцерів Збройних сил, Військово-морських сил, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та Прикордонної служби. Вони захищали державу в Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Нова допомога для України

Рада Європейського Союзу схвалила другий транш на суму €3,5 мільярда за програмою Ukraine Facility. Ці гроші підуть на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України в період 2024—2027 років.

Бюджетний комітет Бундестагу, нижньої палати парламенту Німеччини, схвалив виділення €3 млрд додаткової військової допомоги Україні у 2025 році та ще €8,3 млрд у період з 2026 по 2029 роки. Окремо Німеччина передала новий оборонний пакет, в якому були боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування та інше.

У Києві відновили рух транспорту під час тривог

З 21 березня в Києві повернули рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. Тоді пасажири зможуть залишити салон за бажанням, а водії повідомлять про можливість подальшого руху. Після висадки усіх охочих транспорт продовжить маршрут.

Водночас метрополітен працюватиме, як і раніше. Тобто під час повітряної тривоги поїзди не рухатимуться наземними ділянками маршруту.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Павла Вовка

Вища рада правосуддя 18 березня звільнила Павла Вовка з посади судді Окружного адміністративного суду Києва.

Юлія Вебер / «Бабель»

Вовка звільнили з посади через серйозний дисциплінарний проступок. Вища рада правосуддя пояснила, що це сталося на підставі Конституції. Фактично йому призначили дисциплінарне покарання у вигляді звільнення.

В Україні створили нове державне агентство «ПлейСіті»

Нове державне агентство «ПлейСіті» контролюватиме державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

Роботу «ПлейСіті» координуватиме Кабмін через віцепремʼєра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

На Одещині стався теракт у відділку поліції

23 березня у відділку поліції в Одеській області пролунав вибух .Місцеві медіа писали, що інцидент стався в місті Біляївка.

Вибух пролунав після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка. Жінка загинула, від вибуху постраждали троє поліцейських.

Україна та США провели нові переговори

Делегації України та США провели зустріч в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

На порядку денному були пропозиції щодо захисту енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури. NYT також писала, що серед питань переговорів може бути безпека судноплавства в Чорному морі.

За даними видання, 24 березня Україна і США можуть провести ще одні, додаткові переговори — це залежить від результатів сьогоднішньої зустрічі. Офіційно ці переговори не анонсували.

Міністр оборони Рустем Умєров по завершенню зустріч заявив, що вона «була продуктивною та цілеспрямованою — делегати обговорили ключові питання, включаючи енергетику».