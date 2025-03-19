Зупинка ударів по енергетиці, ППО та повернення дітей. Головне з розмови Зеленського і Трампа

Володимир Зеленський розповів американському лідеру про ситуацію на полі бою та перебіг операції в Курській області, а також про наслідки російських ударів. Окремо говорили про звільнення військовополонених і повернення українських дітей, стан протиповітряної оборони України та можливість її посилити.

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, повʼязані зі втіленням і розширенням часткового припинення вогню. Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями.

Дональд Трамп поділився із Зеленським подробицями своєї вчорашньої розмови з Путіним. Український президент підтримав припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — Київ готовий це реалізувати.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову, яку обидва оцінили як «дуже хорошу» та «відверту» . Ключовою темою стала ініціатива Вашингтону про припинення вогню.

Як зазначила прессекретарка Білого дому США Керолайн Лівітт, Зеленський попросив у Трампа додаткові системи ППО Patriot. За її словами, Трамп «погодився працювати з ним, щоб знайти те, що доступно, зокрема в Європі». Щодо дітей, президент США пообіцяв «тісно співпрацювати з обома сторонами», щоб повернути викрадених під час війни дітей.

За словами Лівітт, Трамп припустив, що право власності США на українські електростанції та атомні електростанції «може бути дуже корисним» і «стати найкращим захистом» для критичної інфраструктури України.

У Білому домі США також підтвердили, що Вашингтон продовжує обмін розвідданими з Україною, які їй потрібні для оборони.

Водночас Керолайн Лівітт зазначила, що угода України й США про корисні копалини вийшла за межі лише економічних домовленостей і зосередилася на «частковому припиненні вогню». І додала, що в перспективі угода має привести до повного припинення вогню та тривалого миру.