Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Розмова тривала годину, Трамп назвав її «дуже хорошою».

«Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії та України. Ми на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майкла Волтца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом», — написав він.

Це перша розмова лідерів після зустрічі в Білому домі 18 лютого, на який президенти говорили на підвищених тонах. Тоді під час виступу перед пресою Трамп і Зеленський посперечалися: все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.