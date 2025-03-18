У Києві запустять рух наземного громадського транспорту під час тривог

Із 21 березня у Києві запустять рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. Тоді пасажири зможуть залишити салон за бажанням, а водії повідомлять про можливість подальшого руху. Після висадки усіх охочих транспорт продовжить маршрут.

«Це не просто зміна правил — це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися!» — заявив Ткаченко.

Водночас метрополітен працюватиме, як і раніше. Тобто під час повітряної тривоги поїзди не рухатимуться наземними ділянками маршруту.

У перші місяці повномасштабного вторгнення майже в усіх містах України ввели заборону на рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. Однак менш ніж за пів року всюди, окрім Києва, обмеження скасували. Такі обмеження збільшують навантаження на роботу метрополітену та суттєво ускладнюють пересування з районів одного берега Дніпра на інший.