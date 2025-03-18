Вища рада правосуддя звільнила суддю Павла Вовка

Вовка звільнили з посади через серйозний дисциплінарний проступок. Вища рада правосуддя пояснила, що це сталося на підставі Конституції. Фактично, йому призначили дисциплінарне покарання у вигляді звільнення.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро України підозрює Вовка та інших суддів ліквідованого ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.

9 грудня 2022 року Держдепартамент США запровадив санкції проти Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».

У листопаді 2024 року Павла Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.