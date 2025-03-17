Снаряди до ППО і боєприпаси для танків. Німеччина передала Україні новий оборонний пакет допомоги

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування та інше.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що незабаром передадуть Силам оборони України:

24 транспортні засоби із протимінним захистом (MRAP);

боєприпаси для танків Leopard 1;

три самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;

10 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

снаряди для систем ППО IRIS-T SLM;

пʼять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

дві тисячі боєприпасів калібру 122 мм;

50 дронів-розвідників Vector із запчастинами;

30 багатоцільових гусеничних модульних платформ Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів;

дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

100 портативних систем розмінування H-PEMBS;

два мінних трали;

556 лазерних далекомірів;

255 інфрачервоних біноклів;

два транспортних засоби прикордонної охорони;

вісім тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм;

95 штурмових гвинтівок MK 556;

1 340 штурмових гвинтівок HK 416;

765 тисяч аптечок.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали. Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T.