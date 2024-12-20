Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T

Україна отримала ще одну систему ППО — зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Це вже шоста така система протиповітряної оборони, яку Берлін передав Україні.

IRIS-T — це сучасна німецька система протиповітряної оборони, яка збиває літаки, дрони та ракети. IRIS-T використовує високоточні ракети, що наводяться на ціль за допомогою радара, і може захищати великі території від повітряних загроз.

Німеччина — одна з країн Європи, які є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.