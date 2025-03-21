Екснардепці Кормишкіній та її чоловіку суд виніс вироки у справі про незаконне збагачення

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й подружжям Кормишкіних — Іриною та Юрієм.

Про це повідомила пресслужба САП, не називаючи імен. Вони випливають з деталей справи.

За угодою суд визнав колишню народну депутатку Ірину Кормишкіну винною в недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні, а її чоловіка — ексдепутата облради Юрія Кормишкіна — у відмиванні грошей і недостовірному декларуванні.

Екснардепці та її чоловіку суд призначив пʼять років позбавлення волі зі штрафами по 68 тисяч гривень, а також заборонив їм обіймати державні посади протягом двох років.

Однак суд звільнив обох від відбування основного покарання у вʼязниці з випробуванням, встановивши іспитовий строк на два роки. Таке рішення ухвалили, бо обвинувачені пішли на угоду.

Також Ірину Кормишкіну зобовʼязали перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень. Разом подружжя має передати на потреби ЗСУ ще 2 мільйони гривень.

Вирок можуть оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Що передувало

Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.

Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У жовтні 2024 року Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Тоді до Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. У січні 2025 року їй оголосили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.

У січні 2025 чоловіку народної депутатки Юрію Кормишкіну призначили запобіжний захід — заставу в 15 мільйонів гривень.