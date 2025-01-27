Чоловіку нардепки Кормишкіної обрали запобіжний захід

Чоловіку народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Кормишкіної Юрію Кормишкіному призначили запобіжний захід — заставу у 15 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції Вищого антикорупційного суду.

Якщо за Кормишкіна внесуть заставу, то він буде зобовʼязаний протягом двох місяців не виїжджати за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи та не спілкуватися зі свідками справи.

Юрій Кормишкін зазначив, що має потребу виїжджати за кордон, щоб лікувати спину, які він травмував у 2023 році, коли трактор підірвався на протитанковій міні.

«Мені необхідно їздити за межі України, у різні країни світу, в тому числі в Австрію, де 1—2 рази на місяць мені проводять маніпуляції зі спиною, знеболюють, щоб я міг ходити. І кожен раз я повертаюся в Україну», — сказав фігурант.

Суд свого рішення не змінив: без дозволу детективів Кормишкін не має права виїжджати з країни.

Що передувало

Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.

Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.