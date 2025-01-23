Чоловіка нардепки Кормишкіної підозрюють у легалізації незаконного майна

Чоловіка народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної Юрія підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не називає імен фігурантів, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Кормишкіних.

Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.

Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.