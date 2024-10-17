Нардепку від «Слуги народу» Аллахвердієву підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень

Правоохоронці Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП без імені фігурантки справи. Але «Суспільне» пише, що йдеться про народну депутатку від партії «Слуга народу» Ірину Кормишкіну (дівоче прізвище — Аллахвердієва).

Слідство встановило, що у 2021-2022 роках вона набула понад 20 мільйонів гривень та пізніше на них придбала будинок на Одещині, де зараз живе. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які фігурантка справи витратила в інших цілях.

Таким чином її підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.

Кормишкіній загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.