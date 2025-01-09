Нардепці Кормишкіній повідомили про нову підозру — в умисному недостовірному декларуванні

Народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (дівоче прізвище — Аллахвердієва) повідомили про нову підозру — в умисному декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не називає імʼя підозрюваної, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Кормишкіну.

За версією слідства, у декларації за 2023 рік Кормишкіна не вказала житловий будинок, де живе, та земельні ділянки на Одещині вартістю понад 17 мільйонів гривень.

У жовтні 2024 року Кормишкіній уже повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Слідство встановило, що у 2021—2022 роках вона набула понад 20 мільйонів гривень і згодом придбала за них будинок на Одещині, де зараз живе. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження не перевищували 2,7 мільйона гривень.

Тоді до Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Тобто зараз дії Кормишкиної кваліфікують за двома статтями — 366-2 і 368-5 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.