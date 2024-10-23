Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку Аллахвердієву. Її підозрюють у незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд застосував до народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (дівоче прізвище — Аллахвердієва) запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не називає імені фігурантки справи, але з деталей зрозуміло, що мова саме про Аллахвердієву.

Поручителями суд визначив двох людей: голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

На підозрювану поклали наступні обовʼязки:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді людьми.

Термін дії обов’язків — два місяці.