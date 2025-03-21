Російське слідство визнало: Україна не причетна до теракту в Crocus City Hall. На цій версії наполягав Путін

Російське слідство встановило, що до теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall Україна не причетна — терористів завербував афганський осередок «Ісламської держави — Хорасан». Ці висновки слідства суперечать заявам, які лідер РФ Володимир Путін і голова ФСБ Олександр Бортніков робили після теракту.

Про це адвокат одного з обвинувачених Олег Власов розповів російському пропагандистському медіа «Коммерсантъ».

За матеріалами справи, з якими ознайомився адвокат, терористів завербувало керівництво «Вілаят Хорасан». При цьому безпосередніх замовників теракту в «Крокусі» досі не знайшли, як випливає з 420 томів справи.

Після теракту підозрювані терористи отримали від організаторів наказ залишатися на місці та зустріти російських силовиків з боєм. Однак наказу вони не підкорилися і поїхали з ТРЦ. Коли куратори дізналися про це, то порадили терористам рухатися до кордону з Україною, але не дали інструкцій, як перетнути кордон.

«Можливо, організатори сподівалися, що під час перетину кордону їх застрелять або наші [росіяни], або на тій стороні», — вважає юрист.

Чіткого формулювання мотивів нападу, за словами Власова, у справі немає. Одне з припущень — теракт міг бути повʼязаний із загостренням в ізраїльсько-арабських відносинах.