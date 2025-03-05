«Миру не можна досягнути капітуляцією України». Президент Франції звернувся до нації — ось головне

Президент Франції Емманюель Макрон виступив зі зверненням до нації, в якому заявив, що Росія стала загрозою для всієї Європи. Він наголосив, що «мирний договір не може передбачати ані капітуляції, ані знищення України».

Його виступ цитує BFMTV.

Своє звернення до нації Макрон пояснив «міжнародною ситуацією», якою французи «справедливо стурбовані». Він зазначив, що США «змінили свою позицію» щодо війни в Україні та планують запровадити мита на товари з Євросоюзу. Він закликав підготуватися до того, що США «не будуть поруч».

«Я хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що цього не станеться», — сказав Макрон.

Макрон наголосив на можливості розміщення європейських військ в Україні. Однак зауважив, що це не означає, що «вони будуть саме на фронті». Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть «гарантами її дотримання».

В інтересах Франції працювати з європейськими союзниками, вважає він. Наступного тижня Макрон збере очільників держав, які хочуть брати участь у створенні «міцного миру». Цей план Франція підготувала разом з Україною та іншими європейськими партнерами.

«Незалежно від того, буде мир в Україні досягнутий швидко чи ні, європейські держави повинні мати можливість краще захистити себе. Нам необхідно посилити нашу оборону. У цьому ми залишаємося вірними НАТО, але повинні зміцнювати нашу незалежність. Майбутнє Європи не має вирішуватися у Вашингтоні та Москві», — сказав Макрон.

Макрон також сказав, що вирішив почати дискусію «щодо ядерного стримування з нашими європейськими союзниками».

«Що б не трапилося, рішення завжди ухвалюватиметься і залишиться в руках президента, головнокомандувача Збройних сил [Франції]», — заявив Макрон. Він пояснив, що французька армія «найефективніша в Європі» і має можливість ядерного стримування для захисту сусідів.

За словами Макрона, Росія продовжує переозброюватися і витрачає 40% свого бюджету на оборону. За його словами, до 2030 року РФ хоче мобілізувати ще три мільйони солдатів і додати до озброєння чотири тисячі танків. Тому він закликав інші країни ЄС збільшити фінансування на озброєння в Європі. Зокрема, він просить союзників «працювати разом» і виробляти достатньо озброєння на нашій території, щоб ЄС та Україна «менше залежали від решти світу».

Миротворчі війська в Україні

17 лютого президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди.

Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.

Румунія може стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні. Це рішення наразі не підтримує парламент країни.