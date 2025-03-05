У Помпеях знайшли фреску 40—30 років до нашої ери з ритуалами культу Діоніса — вперше за століття

Археологи виявили в Помпеях фреску 40—30 років до нашої ери, яка займає три стіни банкетного залу і розповідає про ритуали давнього культу Діоніса — бога виноробства, свят і екстазу. Подібні зображення раніше вже знаходили, але це відкриття — перше за понад сто років.

Про це пише Hyperallergic.

На фресці зображена процесія Діоніса: молоді сатири грають на музичних інструментах, а вакханки (його послідовниці) танцюють або полюють. У центрі картини — старший супутник Діоніса Сілен. Він поруч із жінкою, яку посвячують у ритуали культу, що називали містеріями.

Вважалося, що вони дозволяли учасникам звільнитися від суспільних правил через танці, музику та спʼяніння, щоб досягти стану божественного екстазу. До них часто долучалися жінки, раби та іноземці. Деталі ритуалів збереглися лише у вигляді фресок, описів або артефактів, адже з часом греко-римська релігія занепала.

Ця фреска, відома як мегалограф (через свої великі розміри), належить до другого стилю помпейського живопису. ЇЇ особливістю є те, що всі зображені фігури стоять на намальованих пʼєдесталах, як статуї, але виглядають живими завдяки кольорам і світлотіні. Це типовий прийом другого стилю помпейського живопису, який створював ілюзію реальності.

Дослідники встановили, що фреску створили між 40 30 роками до н. е., тобто вона існувала ще за кілька десятиліть до того, як у 79 році нашої ери виверження Везувію знищило місто.





Місто Помпеї — одне з найвідоміших історичних місць у світі, де продовжують працювати археологи. Воно загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Руїни Помпеїв знайшли в XVI столітті, а перші розкопки почалися в 1748 році. За століття знайшли понад 1 500 із приблизно 2 тисяч жертв.

У 2022 році дослідники вперше отримали ДНК решток людей, які загинули під час виверження вулкана в Помпеях. Ці рештки знайшли в 1933 році в будинку ремісника. Імовірно, коли почалося виверження, люди сиділи в кутку їдальні та обідали. Чоловіку було від 35 до 40 років і він був зростом 164,3 см. Жінка була старше 50 років, а зріст мала 153,1 см.

У травні 2023 року знайшли рештки ще двох людей, які, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу, що супроводжував виверження вулкана Везувій. А у грудні того ж року там знайшли пекарню, де ув’язнювали та експлуатували людей, щоб ті пекли хліб. Цю знахідку археологи назвали найбільш шокуючим прикладом рабства в давньоримському місті.