Нардепка Кормишкіна склала мандат — її підозрюють у незаконному збагаченні

Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 246 парламентарів.

За словами Железняка, Кормишкіна особисто виступила в залі Ради перед складанням мандату.

Таким чином в парламенті залишається 400 депутатів, а в коаліції 231 депутат. Железняк додав, що Кормишкіну може замінити у ВР один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук. Остання, за словами Железняка, вже відмовилась йти в Раду.

Що передувало

Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.

Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У жовтні 2024 року Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Тоді до Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. У січні 2025 року їй оголосили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.

У січні 2025 чоловіку народної депутатки Юрію Кормишкіному призначили запобіжний захід — заставу у 15 мільйонів гривень.