Майбутній канцлер Німеччини розповів, з ким та коли розпочне перемовини про формування коаліції

«Християнсько-демократичний союз», який переміг на передчасних парламентських виборах у Німеччині, розпочне переговори про формування уряду із Соціал-демократичною партією приблизно 2 березня.

Про це заявив лідер ХДС та майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, він уже сьогодні поговорить із співлідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. «Найближчими днями» він також поговорить із чинним канцлером Олафом Шольцом. Усе задля того, щоб підготувати «розумну перехідну фазу».

«Чи буде сформований уряд, чи увійде СДПН до уряду, це невідомо. М’яч на стороні Фрідріха Мерца, щоб підійти до соціал-демократів і шукати діалогу», — сказав Ларс.

На виборах у Німеччині 23 лютого переміг «Християнсько-демократичний союз» на чолі з Фрідріхом Мерцом. Їм буде потрібно утворити коаліцію з іншою партією, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд.

Раніше Мерц казав, що із соціал-демократами на чолі з Олафом Шольцом він обʼєднуватися не хоче. Він також заявив, що планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня — 20 квітня.

Ще до виборів Мерц сказав, що не співпрацюватиме з ультраправою «Альтернативою для Німеччини» (AдН) — партія на чолі з Аліс Вайдель посіла друге місце і має 20,8%. Це найкращий результат виборів для цієї політичної сили за всю історію.