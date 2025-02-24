Норвегія виділить €3,5 млрд на допомогу Україні у 2025 році

Цьогоріч Норвегія виділить €3,5 млрд на допомогу Україні.

Про це повідомив премʼєр країни Йонас Гар Стьоре на саміті «Підтримай Україну».

За його словами, мільярд євро піде на гуманітарну допомогу, €300 мільйонів — на енергетичну допомогу, на фінансові гарантії — ще €4 мільйони.

Стьоре додав, що ще €300 мільйонів підуть як інвестиції в українську промисловість

«Три з половиною мільярда буде виділено на 2025 рік, ми будемо ще більше виділяти всі можливі кошти, щоб якомога краще закрити ваші потреби», — підкреслив він.

Яку допомогу виділили Україні до третьої річниці вторгнення

Велика Британія оголосила про найбільший свій пакет допомоги обсягом £4,5 млрд ($5,67 млрд). Країна також заявила, що вводить найбільші санкції проти РФ.

Іспанія виділяє €1 млрд на військову допомогу, Фінляндія — €4,5 мільйона, Швеція — €100 мільйонів на ППО, Данія — $280 мільйонів на озброєння та боєприпаси.

Канада оголосила про пакет, до якого увійшли БМ LAV II, системи посадки для винищувачів F-16 та боєприпаси. Канада також передасть першу частину допомоги Україні на суму $3,5 мільярда, яка фінансується з прибутків від заморожених активів РФ і грант на підтримку енергетичної безпеки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає новий транш від Євросоюзу на €3,5 мільярда.