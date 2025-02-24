Канада оголосила про нову допомогу Україні — БМП, авіатренажери й снаряди

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, а також — фінансової.
Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.
Ось що надасть Канада:
- 25 бойових машин піхоти LAV II;
- дві броньовані машини бойової підтримки (на них українські військові тренуватимуться в Німеччині);
- систему посадки для винищувачів F-16;
- чотири авіаційних тренажери для F-16;
- мільйони боєприпасів, спорядження для військових, аптечки.
Канада також передасть першу частину допомоги Україні на суму 5 мільярдів канадських доларів ($3,5 мільярда), яка фінансується з прибутків від заморожених активів РФ. І ще — грант на підтримку енергетичної безпеки.
- Попередній пакет допомоги Канада оголошувала на початку січня 2025 року. Тоді міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що його країна виділить близько $303 мільйонів на військову підтримку України.
- З лютого 2022 року Канада виділила майже $13 мільярдів на допомогу Україні, з яких $3 мільярди — на військову підтримку, яка включала дрони, бойові броньовані машини, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777, боєприпаси.