Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн

Уряд Швеції анонсував нову військову підтримку України і оголосив про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон ($113 мільйонів).

Про це пише Svenska Dagbladet, передає SVT.

Йдеться про системи ППО Robot 70 і Tridon Mk2. Також Швеція разом з іншими країнами передасть ракети до ППО.

Robot 70 — шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS 70, здатний збивати крилаті ракети і дрони-камікадзе. Зенітний комлекс командно-керований, а ракета управляється лазером. За лазерним променем створюється коридор, яким рухається ракета.

Tridon Mk2 — це самохідна, дистанційно керована 40-мм зенітна артилерійська установка з ефективною дальністю ураження повітряних і наземних цілей до 12 кілометрів залежно від цілі, вибраного боєприпасу, комплекту датчиків і навколишньої місцевості. Вона здатна боротися з дронами, ракетами, літаками й бронетехнікою. Її розробила британська BAE Systems.

Попередній пакет допомоги Швеція оголосила наприкінці січня 2025 року. То був найбільший її внесок в українську оборону — на $1,2 мільярда. У пакет ввійшли боєприпаси, військові катери, гранатомети, протитанкові ракети.