Україна отримає наступний транш від ЄС у березні на €3,5 млрд

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає новий транш від Євросоюзу на €3,5 мільярда.

Про це вона сказала на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

Наразі ЄС і країни-члени підтримали Україну на суму €134 мільярди — це більше, ніж будь-хто інший. Завдяки механізмам ЄС і позиці G7 Україні вдалося закрити бюджетний дефіцит на 2025 рік.

«Україна має високоінноваційну та процвітаючу оборонну промисловість. Це не повинно підживлювати арсенали агресивної сили, а зміцнювати стійкість ЄС, який бере на себе більше відповідальності за власну безпеку. Україна має жваву стартап-сцену з великим досвідом у таких секторах, як ШІ та дрони... Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент», — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

І додала, що представить комплексний план того, як збільшити європейське виробництво зброї та оборонний потенціал. Від цього має виграти й Україна.

Також ЄС підготував «амбітний пакет» з енергетичної безпеки. Його мета — зробити енергетичну систему України стійкою і конкурентоспроможною. До кінця 2026 року ЄС інтегрує ринки електроенергії України та Молдови до європейського ринку. Крім того, ЄС планує використати весь потенціал величезних газових сховищ України — це дасть дохід Україні.