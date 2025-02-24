Фінляндія виділила €4,5 мільйона для підтримки України

Фінляндія у треті роковини повномасштабного вторгнення заявила, що передасть на підтримку України €4,5 мільйона.

Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії.

Гроші підуть у фонд «Партнерство за сильну Україну» на 2025—2027 роки. Цей фонд обʼєднує девʼять країн, які допомагають Україні. Він опікується відновленням соціальної та громадської інфраструктури України, підтримкою державних послуг, євроінтеграції України.

Цей фонд допомагає Україні відновлювати стабільність, особливо на звільнених територіях, що постраждали від війни. Він також опікується довгостроковими ініціативами для миру, єдності та національної ідентичності.

Фонд підтримує вразливі групи людей, що постраждали від війни, наприклад, жертв сексуального насильства, ветеранів війни, дітей тощо.

Фінляндія вже підтримала першу фазу цього фонду на суму €4,3 мільйона у 2022—2024 роках. За цей час фонд реалізував понад 570 проєктів, які допомогли двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, запустили медійні кампанії, підтримали служби психічного здоровʼя та стабільність на сході та півдні України.

«Відбудова України та підтримка основних послуг допомагають країні ставати більш стійкою, що є важливим для досягнення тривалого миру», — зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.