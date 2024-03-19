Фінляндія виділить €30 мільйонів на чеську ініціативу купівлі снарядів для України

Фінляндія виділить €30 млн на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

На Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася в лютому, президент Чехії Петр Павел запевнив: Прага має дані, що можна забезпечити Київ 500 тисячами снарядів калібру 155 мм і 300 тисячами калібру 122 мм, якщо отримати необхідне фінансування. Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, щодо неї вже долучилися Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща та Бельгія. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.

Наразі Чехія спільно з партнерами змогла зібрати частину коштів на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів із 800 тисяч обіцяних. Країна продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

The Wall Street Journal з посиланням на чеських чиновників зазначав, що Чехія знайшла постачальників у всьому світі включно з країнами-союзницями росії.