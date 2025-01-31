Фінляндія передасть Україні пакет військової допомоги на €198 мільйонів

Фінляндія передасть Україні 27-й пакет військової допомоги на €198 мільйонів. Президент країни ухвалив це рішення 31 січня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

З міркувань безпеки не повідомляють, що саме увійшло в допомогу, але вона враховувала як потреби України, так і ресурсну ситуацію Збройних сил Фінляндії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що новий пакет комплектували «в тісній співпраці з українцями». За його словами, Фінляндія надасть ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті.

«Збройна допомога зберігає право незалежних націй на існування і захищає людські життя в Україні», — сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Він наголосив, що зараз «необхідно ще більше зміцнити опору», а його скандинавські колеги мають таку ж думку. Загалом Фінляндія вже надала Україні допомоги на €2,5 мільярда.