Радник Трампа сказав Києву «збавити тон» і підписати угоду про копалини

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Києву потрібно «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини, які Вашингтон хоче отримати як компенсацію за надану військову допомогу.

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News.

За його словами, у Білому домі США розчаровані тим, що Україна не підписала угоду, яка «дає унікальну історичні можливість отримати США як співінвестора» в українські економіку, ресурси, а також як партнера.

Волтц додав, що віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр фінансів Скотт Бессента теж були невдоволені відсутністю українського підпису на угоді, яку пропонували США.

Водночас радник з нацбезпеки зазначив, що тепер Сполучені Штати планують змінити «природу нашої допомоги» та довести війну до завершення.

США хочуть українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не готова, щоб захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Що відбувається між Трампом і Зеленським

Президент США Дональд Трамп, після того як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.