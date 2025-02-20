Reuters: США вперше з початку війни не будуть співавторами резолюції ООН на підтримку України

США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН з нагоди трьох років з моменту вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили Reuters три дипломатичні джерела.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує прихильність «суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів». Нинішню резолюцію підтримали понад 50 країн.

Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії.

Наразі точно невідомо, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції та чи не змінить Вашингтон свою думку.

«Наразі ситуація така, що вони (США) не підпишуть резолюцію», — сказав співрозмовник Reuters.

Джерело додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших держав, зокрема країн Глобального Півдня.

Раніше цього ж дня Financial Times написало, що США виступили проти того, щоб називати Росію агресором у спільній заяві G7 до річниці вторгнення.