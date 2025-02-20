Reuters: США вперше з початку війни не будуть співавторами резолюції ООН на підтримку України

США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН з нагоди трьох років з моменту вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомили Reuters три дипломатичні джерела.
Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує прихильність «суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів». Нинішню резолюцію підтримали понад 50 країн.
Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії.
Наразі точно невідомо, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції та чи не змінить Вашингтон свою думку.
«Наразі ситуація така, що вони (США) не підпишуть резолюцію», — сказав співрозмовник Reuters.
Джерело додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших держав, зокрема країн Глобального Півдня.
Раніше цього ж дня Financial Times написало, що США виступили проти того, щоб називати Росію агресором у спільній заяві G7 до річниці вторгнення.
- Останніми днями США виступають з різкими заявами на адресу України. Зокрема, після перемовин з РФ у Саудівській Аравії Трамп розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні. На його думку, за «три роки війни» були можливості укласти мирну угоду з Росією.
- Наступного дня, 19 лютого, Трамп стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології опублікував дослідження, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.
- Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».
- Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.