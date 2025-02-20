FT: США виступили проти того, щоб називати Росію агресором у спільній заяві G7 до річниці вторгнення

США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена, повідомили чиновники.

Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського «диктатором без виборів» і запропонував запросити Росію назад до G7.

За словами західних чиновників, посланці США виступили проти фрази «російська агресія» та подібних описів, які лідери G7 використовують з 2022 року для опису війни.

«Американці блокують це формулювання, але ми все ще працюємо над ним і сподіваємося на угоду», — зазначив співрозмовник видання.

У минулорічній заяві лідерів G7 пʼять разів згадується про російську агресію. Наполягання адміністрації Трампа на помʼякшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як «конфлікту в Україні», кажуть джерела.