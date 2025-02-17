Зеленський: Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не братиме участі в анонсованих російсько-американських переговорах у Саудівській Аравії.

Про це він сказав під час онлайн-пресконференції в Абу-Дабі 17 лютого.

Президент додав, що Київ не визнаватиме результатів цього діалогу, адже не сприймає можливості жодних переговорів без участі України.

«Україна про це нічого не знала. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. США мають на це [переговори з Росією] право, якщо у них є двосторонні питання. Вони й до цього про це говорили. Тільки тепер стали говорити публічно», — розповів Зеленський журналістам.

Очільник держави додав, що українська делегація приїде з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

«Це не має жодного звʼязку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда [спадкового принца та премʼєр-міністра Саудівської Аравії], що він про це знає. Просто цікаво», — каже президент.

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Водночас він наголосив, що це «не буде Мінськ-2». Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.