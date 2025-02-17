Axios: Делегації США та РФ зустрінуться у Саудівській Аравії 18 лютого

Зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні та підготовки до саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 18 лютого у Саудівській Аравії.

Про це виданню Axios повідомили два джерела.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

Наразі невідомо, хто увійде до складу російської делегації. Одне джерело повідомило, що, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У неділю Віткофф повідомив Fox News, що він і Волтц вирушать до Саудівської Аравії ввечері того ж дня. Рубіо прибуде до Саудівської Аравії в понеділок, після візиту до Ізраїлю.

Президент України Зеленський 15 лютого повідомив, що Україна не отримала запрошення на зустріч.

«Дивно проводити зустріч у такому форматі до того, як ми провели консультації з нашими стратегічними партнерами. Наскільки я памʼятаю, Росія не є таким стратегічним партнером», — сказав він.

Високопоставлений український чиновник сказав, що єдине запрошення, яке Україна отримала, було «через повідомлення у ЗМІ».

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Водночас він наголосив, що це «не буде Мінськ-2». Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.