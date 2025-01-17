У Помпеях знайшли найбільший спа-комплекс тих часів

Під час розкопок у стародавньому римському місті Помпеї в Італії, яке загинуло через виверження вулкана Везувій в 79 році н. е., археологи знайшли приватну лазню, яка потенційно є найбільшою серед тих, що знаходили тут раніше. Її побудували дві тисячі років тому.

Про це повідомляє The Guardian та BBC.

Серед нових знахідок — термальні ванни, твори мистецтва та величезний басейн. Заможні жителі Помпеї часто використовували спочатку ванну, а потім влаштовували бенкет, тому приватний спа-комплекс дозволяв робити все це всередині одного будинку.

Спа-комплекс був обладнаний для 30 людей, які могли пересуватися між трьома басейнами: кальдаріумом (гарячим), тепідарієм (теплим) та фрігідаріумом (холодним). За словами експертів, холодна кімната, в якій був внутрішній дворик, була особливо вражаючою.

«Все було функціональним для постановки «шоу», в центрі якого був сам власник», — кажуть науковці.

Комплекс був з’єднаний із вишуканою бенкетною залою, де були фрески із зображеннями персонажів Троянської війни, — її знайшли минулого року. Експерти дійшли висновку, що це житло, яке, як вважають, належало члену еліти Помпеїв, використовували як сцену для власника, щоб той міг підтвердити свій соціальний статус або навіть висувати кандидатів на вибори.

Місто Помпеї — одне з найвідоміших історичних місць у світі, де продовжують працювати археологи. Воно загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Руїни Помпеїв знайшли в XVI столітті, а перші розкопки почалися в 1748 році. За століття знайшли понад 1 500 із приблизно 2 тисяч жертв.

У 2022 році дослідники вперше отримали ДНК решток людей, які загинули під час виверження вулкана у Помпеях. Ці рештки знайшли в 1933 році у будинку ремісника. Імовірно, коли почалося виверження, люди сиділи в кутку їдальні та обідали. Чоловіку було від 35 до 40 років і він був зростом 164,3 см. Жінка була старше 50 років, а зріст мала 153,1 см.

У травні 2023 року знайшли рештки ще двох людей, які, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу, що супроводжував виверження вулкана Везувій. А у грудні того ж року там знайшли пекарню, де ув’язнювали та експлуатували людей, щоб ті пекли хліб. Цю знахідку археологи назвали найбільш шокуючим прикладом рабства в давньоримському місті.