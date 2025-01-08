Нардепа Дубінського та його експомічника судитимуть за організацію незаконного виїзду за кордон

Народного депутата Олександра Дубінського та його експомічника судитимуть за організацію незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного. Однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Олександра Дубінського.

За версією слідства, Дубінський і його колишній помічник, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організували незаконний виїзд за кордон брата цивільної дружини Дубінського. Він виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему «Шлях». Дозвіл на виїзд за межі України отримали на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої з ним громадської організації.

Прокуратура стверджує, що чоловік після перетину кордону влаштувався працювати на іноземний корабель, а допомогу українській армії не ввозив. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році підозрювані знову організували виїзд чоловіка за кордон. Хоч і знали, що минулого разу він не перевозив гуманітарну допомогу. За даними Офісу генпрокурора, чоловік виїхав до Молдови за ідентичними документами.

Далі, стверджують слідчі, за вказівкою Дубінського чоловік приїхав до Кишенева. Там він чекав інструкцій, щоб перегнати автівку Дубінського з австостоянки аеропорту до австрійського Відня. Після цього він не повернувся в Україну.

Дубінського та його колишнього помічника підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Обвинувальний акт уже спрямували до суду.