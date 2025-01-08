Нардеп Тищенко, який був під домашнім арештом, зʼявився на засіданні Ради

Народний депутат Микола Тищенко, якого звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі, 8 січня зʼявився на засіданні Верховної Ради.

Про це пишуть нардепи Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом, але його термін дії закінчився 23 грудня. Того ж дня Тищенко не зʼявився на судове засідання нібито через хворобу.

6 січня суд зібрався знову, аби переобрати нардепу запобіжний захід. Однак його адвокат запросив відведення судді. Клопотання підтримали, а саме засідання перенесли на 10 січня.

Що передувало

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а вже ввечері його відправили під домашній арешт.

Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.